НБУ оприлюднив Програму дій на 2020 рік
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)
Центробанк переслідує сім стратегічних цілей
Національний банк України (НБУ) оприлюднив Програму дій на 2020 рік, яка є річною дорожньою картою для реалізації середньострокової Стратегії центрального банку, ухваленої у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомлені, нова Програма дій визначає пріоритетні кроки для досягнення кожної з семи стратегічних цілей НБУ: забезпечення низької інфляції, стабільної, прозорої та ефективної банківської системи, відновлення кредитування, ефективного регулювання фінансового сектора, вільного руху капіталу, фінансової інклюзії, а також розбудова сучасного, відкритого, незалежного та ефективного центрального банку.
Ключові пріоритети Національного банку у 2020 році наступні:
- Покращення взаємодії з урядом у межах виконання меморандуму.
- Сприяння ефективному функціонуванню державних банків, зокрема, через оновлення стратегій державних банків з урахуванням пропозицій НБУ.
- Запровадження законодавчих змін для спрощення кредитування. Сприяння ухваленню та впровадженню законодавчих змін щодо розвитку вторинного ринку непрацюючих кредитів (NPL).
- Забезпечення прийому банками землі в якості застави без обмежень відповідно до законодавства про обіг сільськогосподарських земель.
- Упровадження закону про "спліт", розроблення моделі регулювання ринку небанківський фінансових установ за сегментами.
- Упровадження принципів Плану протидії розмивання бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування (план дій BEPS), сприяння ухваленню пакета законопроектів про протидію розмиванню податкової бази. Після їх ухвалення та запровадження стане можливою повна валютна лібералізація в Україні.
- Відкриття міжнародному депозитарію Euroclear рахунку в депозитарії Національного банку. Це полегшить доступ іноземних інвесторів до державних цінних паперів у гривні.
- Реалізація програми заходів із підвищення фінансової грамотності, адже Національний банк в минулому році отримав відповідні повноваження.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (НКРРФП), Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня 2019 року Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.