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НБУ обнародовал прогноз по инфляции в Украине

Новости » Экономика    24.10.2019 - 14:06
НБУ обнародовал прогноз по инфляции в Украине
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Рост цен будет замедляться

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине в 2019 году составит 6,3%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

Отметим, 23 октября Кабинет министров обновил макропрогноз и улучшил прогноз инфляции в Украине (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5% в 2020 году, 5,3% в 2021 году, 5,1% в 2022 году. В Министерстве экономики ожидают, что инфляция снизится до цели Национального банка (5% +/-1%) в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.

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