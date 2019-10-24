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НБУ оприлюднив прогноз інфляції в Україні

Новини » Економіка    24.10.2019 - 14:06
НБУ оприлюднив прогноз інфляції в Україні
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Зростання цін буде сповільнюватися

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін в Україні у 2019 році складе 6,3%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, як і раніше очікується, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року і на початку наступного увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокової цілі 5% в кінці 2020 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

Відзначимо, 23 жовтня Кабінет міністрів поновив макропрогноз і поліпшив прогноз інфляції в Україні (грудень до грудня попереднього року) - 5,5% в 2020 році, 5,3% в 2021 році, 5,1% в 2022 році. У Міністерстві економіки очікують, що інфляція знизиться до мети Національного банку (5% +/-1%) в 2020 році.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.

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