НБУ обнародовал перечень послаблений на валютном рынке

Постановление НБУ вступит в силу в феврале 2019 года

Национальный банк Украины обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, которые начнут действовать с 7 февраля 2019 года вместе с законом "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, нормы Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям. Документ будет иметь временный характер действия - до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций.

Положение расширяет возможности проведения отдельных валютных операций, в частности:

предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;

вводится автоматизированная система е-лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;

упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс грн в эквиваленте;

расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и беспоставочных форвардов;

делается возможной онлайн покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;

разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.

В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент, и после вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях". В частности:

ограничение репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) - суммой в 5 млн евро в месяц;

запрет предоставления кредитов (займов) в гривнах нерезидентам;

получение внешних заимствований исключительно через один банк;

покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т+1;

запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства;

сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;

сохранение требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.

"Указанные меры защиты будут отменяться в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине в соответствии с дорожной картой либерализации, разработанной совместно с Международным валютным фондом. Конечной целью Национального банка остается снятие всех ограничений на валютном рынке и переход к режиму свободного движения капитала", - отметили в НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.