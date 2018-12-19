НБУ обнародовал перечень послаблений на валютном рынке
Постановление НБУ вступит в силу в феврале 2019 года
Национальный банк Украины обнародовал последний из семи проектов нормативно-правовых актов, которые начнут действовать с 7 февраля 2019 года вместе с законом "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, нормы Положения о применении мер защиты направлены на противодействие кризисным явлениям. Документ будет иметь временный характер действия - до окончательного перехода к полной свободе проведения валютных операций.
Положение расширяет возможности проведения отдельных валютных операций, в частности:
- предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров увеличиваются вдвое до 365 дней;
- вводится автоматизированная система е-лимитов на смену индивидуальным лицензиям на отдельные валютные операции по переводу резидентами средств за границу;
- упрощается валютный надзор за операциями покупки и перевода иностранной валюты до 150 тыс грн в эквиваленте;
- расширяется перечень доступных валютных операций клиентов с банками, в частности, разрешается проведение валютных свопов и беспоставочных форвардов;
- делается возможной онлайн покупка физическими лицами иностранной валюты и банковских металлов в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
- разрешается приобретение юридическими лицами банковских металлов без физической поставки в пределах 150 тыс. грн в эквиваленте в день;
- разрешаются переводы физических лиц за границу до 150 тыс. грн без открытия счета.
В то же время документ продлевает действие ряда ограничений, которые уже действуют на данный момент, и после вступления в силу закона "О валюте и валютных операциях". В частности:
- ограничение репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте на сумму в 7 млн евро в месяц, а репатриации инвестиций (продажа нелистинговых акций и корпоративных облигаций) - суммой в 5 млн евро в месяц;
- запрет предоставления кредитов (займов) в гривнах нерезидентам;
- получение внешних заимствований исключительно через один банк;
- покупка валюты на межбанковском рынке для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам исключительно через один банк и на условиях Т+1;
- запрет покупки валюты без обязательств по внешнеэкономическим контрактам или за кредитные средства;
- сохранение валютного надзора за операциями взаимозачета обязательств;
- сохранение требования обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50%.
"Указанные меры защиты будут отменяться в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине в соответствии с дорожной картой либерализации, разработанной совместно с Международным валютным фондом. Конечной целью Национального банка остается снятие всех ограничений на валютном рынке и переход к режиму свободного движения капитала", - отметили в НБУ.
Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.
В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.