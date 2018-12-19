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НБУ оприлюднив перелік послаблень на валютному ринку

Новини » Фінанси    19.12.2018 - 14:58
НБУ оприлюднив перелік послаблень на валютному ринку

Постанова НБУ набере чинності у лютому 2019 року

Національний банк України оприлюднив останній з семи проектів нормативно-правових актів, які почнуть діяти з 7 лютого 2019 року разом з законом "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, норми Положення про застосування заходів захисту спрямовані на протидію кризовим явищам. Документ матиме тимчасовий характер дії - до остаточного переходу до повної свободи проведення валютних операцій.

Положення розширює можливості проведення окремих валютних операцій, зокрема:

  • граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів збільшуються вдвічі до 365 днів;
  • вводиться автоматизована система е-лімітів на зміну індивідуальним ліцензіям на окремі валютні операції з переказу резидентами коштів за кордон;
  • спрощується валютний нагляд за операціями купівлі та переказу іноземної валюти до 150 тис. грн в еквіваленті;
  • розширюється перелік доступних валютних операцій клієнтів з банками, зокрема, дозволяється проведення валютних свопів та безпоставочних форвардів;
  • уможливлюється онлайн купівля фізичними особами іноземної валюти та банківських металів в межах 150 тис. грн в еквіваленті на день;
  • дозволяється придбання юридичними особами банківських металів без фізичної поставки в межах 150 тис. грн в еквіваленті на день;
  • дозволяються перекази фізичних осіб за кордон до 150 тис. грн без відкриття рахунку.

В той же час документ подовжує дію низки обмежень, що вже діють на даний момент, і після вступу в силу закону "Про валюту і валютні операції". Зокрема:

  • обмеження репатріації дивідендів за кордон в іноземній валюті на суму в 7 млн євро на місяць, а репатріації інвестицій (продаж нелістингових акцій та корпоративних облігацій) - сумою в 5 млн євро на місяць;
  • заборона надання кредитів (позик) в гривні нерезидентам;
  • отримання зовнішніх запозичень виключно через один банк;
  • купівля валюти на міжбанківському ринку для виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами виключно через один банк і на умовах Т+1;
  • заборона купівлі валюти без зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами чи за кредитні кошти;
  • збереження валютного нагляду за операціями взаємозаліку зобов'язань.
  • збереження вимоги щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб у розмірі 50%.

"Зазначені заходи захисту будуть скасовуватися відповідно до покращення макроекономічних умов в Україні згідно з дорожньою картою лібералізації, розробленою разом із Міжнародним валютним фондом. Кінцевою метою Національного банку залишається зняття усіх обмежень на валютному ринку і перехід до режиму вільного руху капіталу", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.

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