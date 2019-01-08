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НБУ обнародовал перечень из 20 послаблений на валютном рынке

Новости » Финансы    08.01.2019 - 11:20
НБУ обнародовал перечень из 20 послаблений на валютном рынке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди новаций - оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами

Новая система валютного регулирования, утвержденная постановлениями Национального банка, предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, всего с 7 февраля будут введены в действие более 20 послаблений:

  • вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней;
  • отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;
  • разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);
  • отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система е-лимитов (2 млн евро/год для юридических лиц, 50 тыс. евро/год для физических лиц);
  • отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
  • отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
  • разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
  • разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
  • отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
  • разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс грн/день в эквиваленте);
  • разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
  • разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
  • разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
  • увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тысгрн/год;
  • увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическим лицами с 3,21 унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
  • разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
  • разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте во время страхования жизни;
  • разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;
  • банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счета ЛОРО;
  • разрешается приобретать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;
  • отменяется двойной контроль за операциями по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
  • разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
  • унифицировано перемещения валютных ценностей через границу.

НБУ обнародовал перечень из 20 послаблений на валютном рынке

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

НБУ утвердил новую систему валютного регулирования НБУ назвал сумму переводов украинцев из-за границы
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