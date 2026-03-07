НБУ обміняє безготівкову валюту на готівку після викрадення інкасаторів Угорщиною

Національний банк України проведе 9 березня операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас банківських установ.

Як пояснили в регуляторі, це превентивний крок, який у разі потреби дозволить підтримати належний рівень готівкової валютної ліквідності банків для задоволення потреб населення.

Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку залишається стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти, а обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає показникам минулого року.

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанк в Угорщині може спричинити тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.

З огляду на це регулятор за необхідності проводитиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення кас. Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи у валютній ліквідності.

У Нацбанку зазначили, що загалом ситуація на валютному ринку залишається стійкою. За режиму керованої гнучкості курс реагує на баланс попиту та пропозиції валюти і може рухатися в обидва боки.

Цього тижня на ринкові котирування та очікування впливали як зовнішні, так і внутрішні чинники. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових товарних і фінансових ринках.

Крім того, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту. Це пов’язано з тим, що банки купують її для покриття карткових операцій та операцій з готівкою після вихідних, а також через оновлення лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і перерахування дивідендів бізнесом.

У міру вичерпання цих факторів баланс на ринку поліпшується, відповідно змінюється і курсова динаміка.

У регуляторі додали, що уважно стежать за ситуацією та згладжуватимуть надмірні курсові коливання. Водночас обсяг міжнародних резервів є достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.

Регулятор також наголосив, що операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Нацбанком і банками не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.