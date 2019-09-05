НБУ обеспокоен инцидентами с Гонтаревой и ее семьей

Правление Национального банка Украины обеспокоено последними инцидентами, которые произошли с екс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве. Об этом говорится в заявлении правления НБУ, размещенном в Facebook.

Как отметили в НБУ, эти случаи могут свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на экс-главу НБУ.

"Мы расцениваем это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые осуществляли и продолжают осуществлять реформы финансового сектора, и попытку таким образом подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста", - говорится в заявлении.

Правление НБУ обращается к правоохранительным органам с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, нынешнего руководства и сотрудников НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 26 августа Валерию Гонтареву сбила машина на перекрестке в центре Лондона. Ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами, и врачи 27 августа провели операцию.