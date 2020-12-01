НБУ в ноябре сократил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

В течение ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 41,0 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов, однако в 7 раз меньше, чем в октябре (208,30 млн долларов).

В ноябре НБУ в течение трех недель не выходил на межбанк с интервенциями

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4550,40 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 748,80 млн долларов.

Напомним, официальный курс доллара к гривне за последний месяц практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ было отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

В течение октября снова наблюдалась чистая продажа валюты центробанком - 208,30 млн долларов. За месяц НБУ ни разу не выходил с покупкой валюты.