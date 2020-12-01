НБУ в листопаді скоротив продаж валюти на міжбанку для підтримки гривні

Протягом листопада 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 41,0 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів, проте в 7 разів менше, ніж у жовтні (208,30 млн доларів).

У листопаді НБУ протягом трьох тижнів не виходив на міжбанк з інтервенціями

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні за останній місяць практично не змінився. За листопад курс долара виріс на 0,1% з 28,43 грн/долар на 31 жовтня до 28,46 грн/долар на 30 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було від'ємним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігалася чистий продаж валюти центробанком - 208,30 млн доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.