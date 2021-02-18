НБУ незначительно повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,64 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 19 февраля установлен на таком уровне: 33,6478 гривен за евро (+0,0056 грн). При этом курс евро на 18 февраля составляет 33,6422 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,59 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 27,8461 гривен за 1 доллар (-0,0577 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 27,9038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.