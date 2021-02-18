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НБУ трохи підвищив офіційний курс євро

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 17:35
НБУ трохи підвищив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,64 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 лютого встановлено на такому рівні: 33,6478 гривень за євро (+0,0056 грн). При цьому курс євро на 18 лютого становить 33,6422 гривень за євро.

НБУ трохи підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,59 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 27,8461 гривень за 1 долар (-0,0577 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 27,9038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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