Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 18 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,62 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8350 - 27,8600 грн/доллар, евро 33,5996 - 33,6298 грн/евро, российский рубль 0,3763 - 0,3768 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 27,8461 гривен за 1 доллар (-0,0577 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет: 27,9038 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.