НБУ неочікувано посилив курс гривні до долара: чи це надовго?

Як зазначається в огляді, НБУ витратив у перший тиждень серпня з міжнародних резервів 843 млн доларів на валютні інтервенції, а минулого тижня скоротив продаж валюти до 608 млн доларів.

Посиливши в перший тиждень серпня курс гривні до менш ніж 41,5 грн/долар, НБУ переважно тримав його там весь минулий тиждень, а у п'ятницю знову посилив до 41,34 грн/долар. Це найнижча вартість долара США з 10 квітня, нагадують аналітики.



"Водночас гривня послабшала відносно євро, тож ефективний номінальний курс гривні навряд чи суттєво змінився за цей час", - йдеться в огляді.

Відбулося це на тлі відносно невеликого дефіциту валюти на ринку, який з початку серпня в середньому становив 116 млн на день.

Несподіванка від НБУ

"НБУ неочікувано посилив гривню на початку серпня. Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця", - йдеться в огляді.

Аналітики допускають, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, "щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення".