НБУ неочікувано посилив курс гривні до долара: чи це надовго?

НБУ на початку серпня посилив курс гривні до долара до максимуму з початку квітня. Але девальвація неминуча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, НБУ витратив у перший тиждень серпня з міжнародних резервів 843 млн доларів на валютні інтервенції, а минулого тижня скоротив продаж валюти до 608 млн доларів.
Посиливши в перший тиждень серпня курс гривні до менш ніж 41,5 грн/долар, НБУ переважно тримав його там весь минулий тиждень, а у п'ятницю знову посилив до 41,34 грн/долар. Це найнижча вартість долара США з 10 квітня, нагадують аналітики.
"Водночас гривня послабшала відносно євро, тож ефективний номінальний курс гривні навряд чи суттєво змінився за цей час", - йдеться в огляді.
Відбулося це на тлі відносно невеликого дефіциту валюти на ринку, який з початку серпня в середньому становив 116 млн на день.
"НБУ неочікувано посилив гривню на початку серпня. Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця", - йдеться в огляді.
Аналітики допускають, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, "щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення".
Раніше аналітики групи ICU прогнозували, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.
У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.