НБУ неожиданно укрепил курс гривны к доллару: надолго ли это?

Как отмечается в обзоре, НБУ потратил в первую неделю августа из международных резервов 843 млн долларов на валютные интервенции, а на прошлой неделе сократил продажу валюты до 608 млн долларов.

Укрепив в первую неделю августа курс гривны до менее чем 41,5 грн/доллар, НБУ преимущественно держал его там всю прошлую неделю, а в пятницу снова укрепил до 41,34 грн/доллар. Это самая низкая стоимость доллара США с 10 апреля, напоминают аналитики.



"В то же время гривна ослабла относительно евро, поэтому эффективный номинальный курс гривны вряд ли существенно изменился за это время", - говорится в обзоре.

Произошло это на фоне относительно небольшого дефицита валюты на рынке, который с начала августа в среднем составлял 116 млн в день.

Неожиданность от НБУ

"НБУ неожиданно укрепил гривну в начале августа. Вполне очевидно, что это было сознательными решением НБУ и это было ключевой целью увеличения интервенций в начале месяца", - говорится в обзоре.

Аналитики допускают, что НБУ впоследствии будет позволять немного большую амплитуду колебаний курса гривны, "чтобы впоследствии перейти к его дальнейшему умеренному ослаблению".