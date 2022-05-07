НБУ немного увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Продажа незначительно выросла по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал на межбанковском валютном рынке 448,08 млн долларов и 108,25 млн евро млн евро, а также купил 1,5 млн долларов и 5,5 млн евро.

С начала года НБУ купил на межбанке 1798,80 млн долларов и 106,97 млн евро. При этом НБУ продал 6156,75 млн долларов и 1755,46 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 4 357,95 млн долларов и 1648,49 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 41,0 млн долларов и продал 2 244,3 млн долларов. Отрицательное сальдо 2 203,3 млн долларов.