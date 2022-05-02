НБУ за месяц продал из резервов 2,2 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение апреля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 41,0 млн долларов и продал 2 244,3 млн долларов. Отрицательное сальдо 2 203,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 889,6 млн долларов и продал 7 490,4 млн долларов. Отрицательное сальдо 5 600,8 млн долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар.