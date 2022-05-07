RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ трохи збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Фото: НБУ продав ще 290 млн доларів і 260 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 2 по 6 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 310,36 млн доларів і 269,65 млн євро. При цьому НБУ купив 17,50 млн доларів і 10,30 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Продаж незначно виріс в порівнянні з минулого тижня, коли НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 448,08 млн доларів і 108,25 млн євро млн євро, а також купив 1,5 млн доларів і 5,5 млн євро.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1798,80 млн доларів і 106,97 млн євро. При цьому НБУ продав 6156,75 млн доларів і 1755,46 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 4 357,95 млн доларів і 1648,49 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 41,0 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо 2 203,3 млн доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України