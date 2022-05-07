НБУ трохи збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Продаж незначно виріс в порівнянні з минулого тижня, коли НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 448,08 млн доларів і 108,25 млн євро млн євро, а також купив 1,5 млн доларів і 5,5 млн євро.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1798,80 млн доларів і 106,97 млн євро. При цьому НБУ продав 6156,75 млн доларів і 1755,46 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 4 357,95 млн доларів і 1648,49 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 41,0 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо 2 203,3 млн доларів.