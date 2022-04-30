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НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

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Украина, Суббота 30 апреля 2022 09:06
НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю Фото: НБУ сократил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 25 по 29 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 448,08 млн долларов и 108,25 млн евро. При этом НБУ купил 1,5 млн долларов и 5,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Продажа сократилась по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал на межбанковском валютном рынке 546,71 млн долларов и 201,93 млн евро, а также купил 6,0 млн евро.

С начала года НБУ купил на межбанке 1781,30 млн долларов и 96,67 млн евро. При этом НБУ продал 5846,39 млн долларов и 1485,81 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 4065,09 млн долларов и 1389,14 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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