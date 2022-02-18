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НБУ немного снизил курс евро

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 17:52
НБУ немного снизил курс евро Фото: курс евро упал менее чем на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,196 гривен за евро (-0,0009 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,1969 гривен за евро.

НБУ немного снизил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.

НБУ немного снизил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро.

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