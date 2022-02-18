НБУ немного снизил курс евро

Фото: курс евро упал менее чем на 1 копейку (pixabay.com)

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,196 гривен за евро (-0,0009 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,1969 гривен за евро. Скриншот bank.gov.ua Таким образом, курс евро снизился после роста накануне. Скриншот bank.gov.ua