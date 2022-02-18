НБУ немного снизил курс евро
Фото: курс евро упал менее чем на 1 копейку (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 21 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,196 гривен за евро (-0,0009 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 32,1969 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,26 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,24 гривен за евро.