Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 18 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,26 гривен за евро.