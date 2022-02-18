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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 18 февраля 2022 17:10
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 18 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,43 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,26 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4150 - 28,4350 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2651 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3715 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 17 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 32,2226 - 32,2453 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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