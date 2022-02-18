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НБУ трохи знизив курс євро

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 17:52
НБУ трохи знизив курс євро Фото: курс євро впав менш ніж на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,196 гривень за євро (-0,0009 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 32,1969 гривень за євро.

НБУ трохи знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.

НБУ трохи знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро.

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