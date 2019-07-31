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НБУ немного повысил курс золота

Новости » Финансы    31.07.2019 - 09:00
НБУ немного повысил курс золота
Фото: курс золота немного повысился (Pixabey)

Курс золота на 31 июля вырос, остальных металлов - снизился

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота до 358,33 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 31 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 358334,05 грн за 10 тройских унций (+12,54 грн);

Серебро - 4111,52 грн за 10 тройских унций (-40 грн);

Платина - 217993,13 грн за 10 тройских унций (-441,7 грн);

Палладий - 382804,97 грн за 10 тройских унций (-3812,06 грн).

НБУ немного повысил курс золота

 

Отметим, на сегодня Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен. В последний раз официальный доллар торговался на этой отметке 18 августа 2016 года. Таким образом, американская валюта фактически достигла трехлетних минимумов.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс евро до 27,98 гривен за евро. Как отмечают аналитики, в течение этой недели ожидается дальнейшее снижение курса иностранных валют к гривне.

 

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