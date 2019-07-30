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Курс евро опустился ниже 28 гривен

Новости » Финансы    30.07.2019 - 17:46
Курс евро опустился ниже 28 гривен
Фото: курс евро упал ниже 28 гривен (Pіxabay)

Курс евро на 31 июля понижен до 27,98 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 9 копеек - до 27,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 31 июля установлен на таком уровне: 2798,0385 гривны за 100 евро (-9,7961 грн).

При этом курс евро на 30 июля составлял 2807,8346 гривны за 100 евро.

Курс евро опустился ниже 28 гривен

 

Отметим, сегодня на межбанке курс доллара снизился до 25,05 гривен за доллар, курс евро в продаже - до 27,88 гривен за евро.

Напомним, в течение этой недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Как рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина, американская валюта на межбанке будет торговаться на отметках 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9-25,2 грн.

По его словам, доллар к гривне устойчиво снижается с начала 2019 года и уже опустился до уровней начала сентября 2016 года. Однако Национальный банк Украины уже на 31 июля снизил официальный курс до отметок середины августа 2016.

Курс доллара на межбанке вплотную подошел к новой отметке
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