НБУ трохи підвищив курс золота

Фото: курс золота трохи підвищився (Pixabey)

Курс золота на 31 липня зріс, інших металів - знизився

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота до 358,33 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Зокрема, на 31 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 358334,05 грн за 10 тройських унцій (+12,54 грн);

Срібло - 4111,52 грн за 10 тройських унцій (-40 грн);

Платина - 217993,13 грн за 10 тройських унцій (-441,7 грн);

Паладій - 382804,97 грн за 10 тройських унцій (-3812,06 грн).

Зазначимо, на сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 25,08 гривень. В останній раз офіційний долар торгувався на цій позначці 18 серпня 2016 року. Таким чином, американська валюта фактично досягла трирічних мінімумів.

Крім того, Національний банк України знизив офіційний курс євро до 27,98 гривень за євро. Як відзначають аналітики, протягом цього тижня очікується подальше зниження курсу іноземних валют до гривні.