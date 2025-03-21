НБУ назвав великий український банк, якому не вистачає капіталу

"На сьогодні є один великий банк, який матиме недостатній рівень капіталу… Укрексімбанк", – сказала вона.

За її словами, ще один державний банк - Сенс Банк - має адаптовану програму капіталізації за результатами попередньої оцінки стійкості та рухається в її межах

Рожкова відзначила, що НБУ допоміг банкам і встановив досить м’який перехідний період за новими вимогами капіталу, що дозволяє багатьом банкам не порушувати нормативи.

"Також ми дозволили банкам, які за підсумками минулого стрес-тесту потребували додаткового капіталу, внести зміни до програм капіталізації. За попередніми очікуваннями, загалом банки збережуть достатній запас капіталу, однак деяким із них, можливо, знадобиться перегляд програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року", - сказала перша заступниця голови НБУ.

Вона підкреслила, що на сьогодні ризик для фінансової стабільності точно відсутній.