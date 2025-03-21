НБУ назвал крупный украинский банк, которому не хватает капитала

Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает.
Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина".
"На сегодня есть один крупный банк, который будет иметь недостаточный уровень капитала... Укрэксимбанк", - сказала она.
По ее словам, еще один государственный банк - Сенс Банк - имеет адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и движется в ее пределах
Рожкова отметила, что НБУ помог банкам и установил достаточно мягкий переходный период по новым требованиям капитала, что позволяет многим банкам не нарушать нормативы.
"Также мы позволили банкам, которые по итогам прошлого стресс-теста нуждались в дополнительном капитале, внести изменения в программы капитализации. По предварительным ожиданиям, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, понадобится пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году", - сказала первый заместитель главы НБУ.
Она подчеркнула, что на сегодня риск для финансовой стабильности точно отсутствует.
Напомним, в 2023 году налог на прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.
Единственным владельцем Укрэксимбанка является государство. По состоянию на 1 января 2025 года, банк по общим активам занимал третье место с показателем 315,5 млрд гривен среди 61 банка. Собственный капитал Укрэксимбанка составлял 14,2 млрд гривен.
НБУ в начале 2024 года заявил о потребности в докапитализации Укрэксимбанка, Правэкс Банка и МТБ Банка в 10 млрд гривен по итогам стресс-тестирования.