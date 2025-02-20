Які українські банки найприбутковіші: рейтинг від НБУ

Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж уточнені дані за 2023 рік (83,0 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 40,141 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (14,832 млрд гривень), на третьому - також державний Укрексімбанк - 5,561 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 4,276 млрд гривень і ОТП БАНК - 4,120 млрд гривень.

За даними НБУ, 52 з 61 банку отримали прибуток на суму 104,1 млрд гривень, а 9 банків показали збитки на 418 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 83,0 млрд гривень чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 21,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,5 раза менше, ніж прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).