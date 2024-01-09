НБУ назвав три банки, яким знадобиться додатковий капітал

Національний банк України оприлюднив звіт про оцінку стійкості 20 банків у 2023 році. Додатковий капітал до 2026 року знадобиться трьом банкам: державному Укрексімбанку, приватним банкам МТБ та Правексу.

Як зазначається у звіті, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому - високий запас міцності.

Водночас у п’яти банків виявили потребу у додатковому капіталі. Це Укрексімбанк, МТБ, Правекс-банк, Укргазбанк та Сенс Банк. Останні два вже збільшили капітал до необхідного рівня.

За даними НБУ, два з п’яти банків, які вже у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, мають щонайменше утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні. Решта три мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

до кінця вересня 2024 року - визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

до кінця березня 2026 року - визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

Як зазначається у звіті, головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів.

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. Ключовими заходами в цих програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності.

Стрес-тест 2023 року

Національний банк розпочав оцінку стійкості банків і банківської системи в умовах воєнного часу у квітні 2023 року після майже дворічної перерви, спричиненої повномасштабною війною. В межах цього процесу проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності і капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

Під час презентації звіту у грудні директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова сказала, що проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал.

Водночас йдеться не про необхідність підвищення капіталу цих банків виключно шляхом докапіталізації. "Для того, аби наблизитися до необхідних рівнів достатності капіталу, у банків буде строк фінальний у квітні 2026 року. Протягом цього строку банки можуть здійснити низку заходів. Традиційно це заходи із зниження ризиків. Це заходи також із природнього заробляння капіталу через прибутковість", - сказала вона.

За її словами, усі великі банки зараз мають можливість генерувати прибутки. "Тому ми не очікуємо, що за результатами оцінки стійкості ми будемо вимагати якоїсь прямої докапіталізації, в тому числі і державних банків", - сказала вона.

Станом на сьогодні в Україні працюють 63 банки, серед яких державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.