Економіка Авто Tech

НБУ назвав найприбутковіші банки України

Фото: держбанки отримали найбільше прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання прибутку банків України зупинилося. Дві третини прибутку припадає на державні банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 34,879 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (8,270 млрд гривень), на третьому - банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 4,737 млрд гривень.

Далі йдуть - державний Укрексімбанк - 4,216 млрд гривень і приватний ПУМБ - 3,568 млрд гривень.

За даними НБУ, 47 із 60 банків отримали прибуток, а 13 банків показали збитки на 415 млн гривень.

Держбанки

Серед 60 банків України сім державних: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Перший інвестиційний банк.

За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,438 млрд гривень).

Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

 

Прибуток банків

Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж уточнені дані за 2023 рік (83,0 млрд гривень).

Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 21,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,5 раза менше, ніж прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).

БанкиНаціональний банк України