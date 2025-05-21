НБУ назвав найприбутковіші банки України

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року.

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 16,889 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (4,775 млрд гривень), на третьому - також державний Укрексімбанк - 2,468 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 2,215 млрд гривень і приватний Універсал Банк - 1,737 млрд гривень.

За даними НБУ, 50 із 60 банків отримали прибуток, а 10 банків показали збитки на 263 млн гривень.

Держбанки

Серед 60 банків України сім державних: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Перший інвестиційний банк.

За даними НБУ, 65,7% прибутку за I квартал 2025 року сформували державні банки.

У I кварталі частка чистих активів держбанків залишалася на рівні 53,3% (-0,3 п.п. за рік) - майже третій квартал поспіль. Своєю чергою частка держбанків у коштах населення поступово знижується: на 0,4 в.п. за квартал і на 1,0 в.п. на рік, до 62,9%.