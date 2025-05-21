НБУ назвал самые прибыльные банки Украины

Прибыль банков

Платежеспособные банки Украины за 2024 год получили 103,7 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 24,9% больше, чем уточненные данные за 2023 год (83,0 млрд гривен).

В 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Предполагалось, что в 2024 году банки будут платить налог на уровне 25%. Однако Верховной Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Этот налог будет уплачен банками уже в 2025 году по результатам работы в 2024 году.

Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 21,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,5 раза меньше, чем прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

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