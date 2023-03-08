НБУ назвав кількість депозитів у банках на суму понад 600 тисяч гривень

Фото: в українських банків 218,3 тисячі депозитів на суму понад 600 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,5 млн вкладів на суму 1 трлн 41,3 млрд гривень. З них 9,0 млн вкладів були у валюті на суму 406,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином: до 10 гривень - 26,1 млн на суму 28 млн гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень - 38,4 млн на суму 363,6 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень - 566,7 тисяч на суму 154,8 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень - 161,8 тисяч на суму 78,2 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень - 218,3 тисяч на суму 444,7 млрд гривень.