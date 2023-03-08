НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше 600 тысяч гривен

По состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на суму 406,5 гривен.