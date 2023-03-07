Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

Станом на 1 лютого 2023 року в 67 банках зберігалося 929,1 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 329,3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 57,9 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 49,6 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 43,2 млрд гривень.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках із поточних рахунків населення за допомогою підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.

Зазначимо, станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5336 діючих структурних підрозділів банків . За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).