В НБУ назвали условия для удешевления кредитов

Фото: Владимир Лепушинский (пресс-служба НБУ)

НБУ создает условия для дешевых кредитов, но усилий центробанка недостаточно

Низкая инфляция - залог дешевых кредитов, а страна, валюте которой не доверяют даже собственные граждане, никогда не сможет обеспечить дешевый кредитный ресурс для экономики. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Лепушинский, на протяжении почти 25 лет в Украине постоянные скачки инфляции и регулярные валютные кризисы подрывали доверие к гривне и уничтожали предпосылки для долгосрочного бизнес-планирования.

Он напомнил, что в 2015 году НБУ ввел режим инфляционного таргетирования, где основным инструментом для достижения цели является учетная ставка, а обязательным принципом - плавающий валютный курс. НБУ в течение 2019 года снизил учетную ставку с 18% до 13,5%, инфляция снизилась до 4,1%, а гривна рекордно укрепилась.

Как заявил представитель НБУ, в конце прошлого года и в начале 2020-го банки уже начали снижать процентные ставки по гривневым депозитам и кредитам. По его словам, стоимость ресурсов для экономики будет снижаться и в дальнейшем, направляясь вслед за учетной ставкой НБУ.

"Несмотря на все экономические достижения Национального банка, снижение стоимости долговых ресурсов является лишь одной из предпосылок для дешевых и доступных кредитов. Недостаточная защищенность прав кредиторов и "непредсказуемая" судебная система в комбинации с высоким уровнем невозврата кредитов, существование касты "неприкасаемых" заемщиков заставляют банки закладывать в стоимость кредитов слишком высокую премию за риск. Поэтому добросовестные заемщики платят проценты по тех, кто имеет право их не оплачивать", - добавил Лепушинский.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.