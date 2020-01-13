Банки в 2019 году подняли кредитные ставки для населения выше 35%

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Кредиты для населения - самый высокодоходный бизнес для банков

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,9 п.п. до 6,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за год снизились с 17,9% до 15,1% годовых, по валютным снизились с 5,9% до 5,0%.

Кредитный портфель банков за 2019 год сократился на 9,4% до 972 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 4,7% до 205 млрд грн, предприятий сократился на 12,8% до 762 млрд грн.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, чтобы стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. По его словам, возвращенцам будут выдавать кредиты под 5% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.