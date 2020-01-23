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В НБУ назвали умови для здешевлення кредитів

Новини » Економіка     23.01.2020 - 10:23
В НБУ назвали умови для здешевлення кредитів
Фото: Володимир Лепушинський (прес-служба НБУ)

НБУ створює умови для дешевих кредитів, але зусиль лише центробанку недостатньо

Низька інфляція - запорука дешевих кредитів, а країна, валюті якої не довіряють навіть власні громадяни, ніколи не зможе забезпечити дешевий кредитний ресурс для економіки. Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Лепушинський, упродовж майже 25 років в Україні постійні стрибки інфляції та регулярні валютні кризи підривали довіру до гривні і знищували передумови для довгострокового бізнес-планування.

Він нагадав, що у 2015 році НБУ запровадив режим інфляційного таргетування, де основним інструментом для досягнення цілі є облікова ставка, а обов’язковим принципом - плаваючий валютний курс. НБУ впродовж 2019 року знизив облікову ставку з 18% до 13,5%, інфляція знизилась до 4,1%, а гривня рекордно зміцнилась.

Як заявив представник НБУ, наприкінці минулого року та на початку 2020-го банки вже почали знижувати процентні ставки за гривневими депозитами та кредитами. За його словами, вартість ресурсів для економіки знижуватиметься і надалі, прямуючи вслід за обліковою ставкою НБУ.

"Попри усі економічні досягнення Національного банку, зниження вартості боргових ресурсів є лише однією з передумов для дешевих та доступних кредитів. Недостатня захищеність прав кредиторів та "непередбачувана" судова система в комбінації з високим рівнем неповернення кредитів, існування касти "недоторканих" позичальників змушують банки закладати у вартість кредитів занадто високу премію за ризик. Тому добросовісні позичальники сплачують відсотки за тих, хто має "право" їх не сплачувати", - додав Лепушинський.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

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