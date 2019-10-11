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В НБУ назвали условия для снижения ставок по кредитам

Новости » Экономика    11.10.2019 - 08:51
В НБУ назвали условия для снижения ставок по кредитам
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Замглавы Нацбанка считает, что одним из ключевых вопросов также остается реформа судебной системы

В Национальном банке Украины назвали условия для снижения ставок по кредитам. Об этом замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина.

Сологуб заявил, что цена ресурса - один из аспектов, из которых состоит проблема кредитования.

"Проблема кредитования состоит из нескольких аспектов. И цена ресурса - один из них. В июле мы начали публиковать прогноз учетной ставки, согласно которому в ближайшие годы она снизится до 8-9%. При условии выхода на годовые темпы инфляции в 5% это вполне реально. Но одного лишь снижения учетной ставки НБУ недостаточно для снижения ставок по кредитам до 12-13%", - сказал он.

Замглавы Нацбанка считает, что одним из ключевых вопросов также остается реформа судебной системы.

"Помимо цены, еще один важный вопрос - это риски, связанные с кредитованием. Ключевым фактором остается реформа судебной системы. Потому что вопросы с защитой прав собственности, прав кредиторов мешают развитию кредитования", - добавил он.

Напомним, фактический показатель инфляции в сентябре 2019 года (7,5%) был ниже прогноза Национального банка Украины (7,7%).

Отметим, Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса лучшего курса через функционал RFQ в октябре-декабре 2019 года.

Дмитрий Сологуб: Нужно отходить от любимой национальной игры с прогнозированием курса гривны НБУ утвердил перечень банков-участников валютных интервенций
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