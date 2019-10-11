В НБУ назвали умови для зниження ставок за кредитами

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Заступник голови Нацбанку вважає, що одним з ключових питань також залишається реформа судової системи

В Національному банку України назвали умови для зниження ставок за кредитами. Про це заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна.

Сологуб заявив, що ціна ресурсу - один з аспектів, з яких складається проблема кредитування.

"Проблема кредитування складається з кількох аспектів. І ціна ресурсу - один з них. У липні ми почали публікувати прогноз облікової ставки, згідно з яким у найближчі роки вона знизиться до 8-9%. За умови виходу на річні темпи інфляції в 5% це цілком реально. Але одного лише зниження облікової ставки НБУ недостатньо для зниження ставок по кредитах до 12-13%", - сказав він.

Заступник голови Нацбанку вважає, що одним з ключових питань також залишається реформа судової системи.

"Крім ціни, ще одне важливе питання - це ризики, пов'язані з кредитуванням. Ключовим фактором залишається реформа судової системи. Тому що питання з захистом прав власності, прав кредиторів заважають розвитку кредитування", - додав він.

Нагадаємо, фактичний показник інфляції у вересні 2019 року (7,5%) був нижче прогнозу Національного банку України (7,7%).

Зазначимо, Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту кращого курсу через функціонал RFQ в жовтні-грудні 2019 року.