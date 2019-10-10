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НБУ утвердил перечень банков-участников валютных интервенций

Новости » Экономика    10.10.2019 - 18:20
НБУ утвердил перечень банков-участников валютных интервенций
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В списке НБУ на четвертый квартал остаются 20 банков

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса лучшего курса через функционал RFQ в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, список не изменился, если сравнивать с третьим кварталом 2019 года:

  • АО "Альфа-Банк"
  • АО "Альянс Банк"
  • ПАО "Банк Инвестиций и Сбережений"
  • ПАО "Банк Восток"
  • ПАО "КБ "Глобус"
  • ПАО "ИНГ Банк Украина"
  • АКБ "Индустриалбанк"
  • ПАО "Креди Агриколь Банк"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО "Ощадбанк"
  • Акционерный банк "Пивденный"
  • АО КБ "Приватбанк"
  • ПАО "ПУМБ"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "Сбербанк"
  • АО "Ситибанк"
  • АО "ТАСкомбанк"
  • АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "УкрСиббанк"

Как отметили в НБУ, этот перечень не ограничивает участие других банков в валютных интервенциях в форме запроса лучшего курса через функционал Matching, когда НБУ выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил.

Кроме того, большинство интервенций НБУ по лучшему курсу проводятся именно через функционал Matching. В III квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, НБУ купил более 2,5 млрд долларов. Покупка происходила с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-сентябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4156,6 млн долларов и продал на 248,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,4 млн долларов.

Напомним, интервенции в форме запроса относительно лучшего курса были введены согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы и проводятся с начала 2017 года.

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