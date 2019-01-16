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В НБУ назвали цену удержания фиксированного курса гривны

Новости » Финансы    16.01.2019 - 14:58
В НБУ назвали цену удержания фиксированного курса гривны
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Стабильный курс доллар в 2008-2014 годах обошолся Украине в 40 млрд долларов

Политика фиксированного курса гривны к доллару привела к потере 40 млрд долларов валютных резервов. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Україна.

Как отметил Чурий, сейчас НБУ не проводит политику фиксированного курса.

"Как вы знаете, до 2014 года Украина проводила такую монетарную политику, которая имела очень негативные последствия как для всей экономики Украины, так и для стабильности всей финансовой системы. Национальный банк с 2008 до 2014 года для поддержания фиксированного курса гривны потратил почти 40 млрд долларов", - рассказал Чурий.

Он отметил, что с переходом на гибкий курс в 2015 году НБУ увеличил резервы на 4 млрд долларов путем покупки валюты.

"Национальный банк проводит политику инфляционного таргетирования. Для нас главное является снижение инфляции, достижение стабильной и низкой инфляции", - сказал заместитель председателя НБУ.

Напомним, по данным НБУ, средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за 2018 год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов в 2789,29, покупки - на 0,94% с 2744,07 к 2769,92.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.

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Темы: Курс доллара
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