ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Наличный доллар вырос за 2018 год, евро подешевел

Новости » Финансы    15.01.2019 - 18:47
Наличный доллар вырос за 2018 год, евро подешевел
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вырос на 1%, евро подешевел на 3%

Официальный курс НБУ на последний день декабря 2018 года составил 2768,83 грн за 100 долларов, что на 1,35% ниже, чем годом ранее (2806,72). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Официальный курс евро снизился на 5,32% с 3349,54 до 3171,41 за 100 евро.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке - на 0,94% с 2744,07 до 2769,92.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличным евро за 2018 год снизился: в продаже на 2,66% с 3255,67 за 100 евро до 3169,11, в покупке - на 3,31% с 3245,45 до 3138,03.

Наличный доллар вырос за 2018 год, евро подешевелbank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Напомним, в расчеты госбюджета на 2019 год осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.

НБУ обнародовал данные по купле-продаже наличной валюты за 2018 год Гривна уступила первое место в рейтинге самых недооцененных валют
Темы: Курс доллара
Новости Украины обмен валютКурс доллараКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь