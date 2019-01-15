Наличный доллар вырос за 2018 год, евро подешевел

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вырос на 1%, евро подешевел на 3%

Официальный курс НБУ на последний день декабря 2018 года составил 2768,83 грн за 100 долларов, что на 1,35% ниже, чем годом ранее (2806,72). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Официальный курс евро снизился на 5,32% с 3349,54 до 3171,41 за 100 евро.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за год вырос: в продаже на 1,03% с 2760,73 за 100 долларов до 2789,29, в покупке - на 0,94% с 2744,07 до 2769,92.

Средневзвешенный курс гривны по операциям с наличным евро за 2018 год снизился: в продаже на 2,66% с 3255,67 за 100 евро до 3169,11, в покупке - на 3,31% с 3245,45 до 3138,03.

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Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Напомним, в расчеты госбюджета на 2019 год осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.