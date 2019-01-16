У НБУ назвали вартість утримання фіксованого курсу гривні

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Стабільний курс долар у 2008-2014 роках коштував Україні 40 млрд доларів

Політика фіксованого курсу гривні до долара призвела до витрат 40 млрд доларів валютних резервів. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурій, зараз НБУ не проводить політику фіксованого курсу.

"Як ви знаєте, до 2014 року Україна проводила таку монетарну політику, яка мала дуже негативні наслідки як для всієї економіки України, так і для стабільності всієї фінансової системи. Національний банк з 2008 до 2014 року для підтримки фіксованого курсу гривні витратив майже 40 млрд доларів", - розповів Чурій.

Він зазначив, що з переходом на гнучкий курс у 2015 році НБУ збільшив резерви на 4 млрд доларів шляхом купівлі валюти.

"Національний банк проводить політику інфляційного таргетування. Для нас головне є зниження інфляції, досягнення стабільної і низької інфляції", - сказав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, середньозважений курс гривні за операціями з готівковими доларами за 2018 рік зріс: у продажу на 1,03% з 2760,73 за 100 доларів до 2789,29, купівлі - на 0,94% з 2744,07 до 2769,92.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році.