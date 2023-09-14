У НБУ назвали суму втрат України від заборони імпорту зерна країнами Східної Європи

"У своєму липневому макроекономічному прогнозі ми оцінювали втрати від заборони експорту до сусідніх країн агропромислової продукції приблизно в 600 млн доларів. Наразі ця оцінка залишається більш-менш актуальною", - сказав він.

За його словами, НБУ бачить, що українські експортери в третьому кварталі 2023 році досить ефективно використовували альтернативні канали поставок. "Ми очікуємо, що вони і в подальшому зможуть використовувати ці альтернативні поставки у разі, якщо після 15 вересня у нас не відбудеться скасування цієї заборони", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зазначив, що є і додаткові ризики, які пов’язані з обстрілами портів на Дунаї. "Це формує великий ризик. Поки що ці обстріли не відображалися на обсягах поставок, але ми розуміємо, що можуть бути ризики" - сказав він.

"Також у нас є і гарні новини, пов’язані з тим, що ми наразі бачимо високу ймовірність того, що прогноз зернових, інших агропромислових культур буде вищій в цьому році, ніж ми це закладали в липні", - повідомив Ніколайчук та додав, що це додаткові валютні надходження.