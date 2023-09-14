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В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины прогнозирует сокращение валютной выручки аграриев до конца 2023 года примерно на 600 млн долларов из-за введения странами Восточной Европы запрета на импорт продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в 600 млн долларов. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной", - сказал он.

По его словам, НБУ видит, что украинские экспортеры в третьем квартале 2023 достаточно эффективно использовали альтернативные каналы поставок. "Мы ожидаем, что они и дальше смогут использовать эти альтернативные поставки в случае, если после 15 сентября у нас не произойдет отмена этого запрета", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что есть и дополнительные риски, связанные с обстрелами портов на Дунае. "Это формирует большой риск. Пока эти обстрелы не отражались на объемах поставок, но мы понимаем, что могут быть риски", - сказал он.

"Также у нас есть и хорошие новости, связанные с тем, что мы видим высокую вероятность того, что прогноз зерновых, других агропромышленных культур будет выше в этом году, чем мы это закладывали в июле", - сообщил Николайчук и добавил, что это дополнительные валютные поступления.

Напомним, запрет ЕС на ввоз украинской аграрной продукции в пять стран Восточной Европы действует до 15 сентября. Польша готова единолично продлить запрет, из-за чего Украина подаст в арбитраж.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

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Национальный банк Украинызерновой коридор