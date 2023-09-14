В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы

"В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в 600 млн долларов. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной", - сказал он.

По его словам, НБУ видит, что украинские экспортеры в третьем квартале 2023 достаточно эффективно использовали альтернативные каналы поставок. "Мы ожидаем, что они и дальше смогут использовать эти альтернативные поставки в случае, если после 15 сентября у нас не произойдет отмена этого запрета", - добавил Николайчук.

Замглавы НБУ отметил, что есть и дополнительные риски, связанные с обстрелами портов на Дунае. "Это формирует большой риск. Пока эти обстрелы не отражались на объемах поставок, но мы понимаем, что могут быть риски", - сказал он.

"Также у нас есть и хорошие новости, связанные с тем, что мы видим высокую вероятность того, что прогноз зерновых, других агропромышленных культур будет выше в этом году, чем мы это закладывали в июле", - сообщил Николайчук и добавил, что это дополнительные валютные поступления.