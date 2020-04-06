В НБУ назвали сумму средств, выведенных украинцами из банков

За март 2020 года остатки на счетах населения в банках сократились на 2,752 млрд в гривне (-0,8%) и на 19 млн в долларовом эквиваленте (-0,2%). Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ в Facebook.

Как отмечают эксперты, решение НБУ о невведении каких-либо ограничений на финансовом рынке способствовало возобновлению притока средств.

Оперативный мониторинг Национального банка свидетельствует, сокращение остатков средств на счетах физических лиц вообще прекратилось после 25 марта. Вклады в национальной валюте за последние 7 дней марта даже выросли на 4 млрд гривен (+1,2%).

По данным НБУ, ежедневная динамика вкладов в гривнах мало отличается от профилей предыдущих периодов. Что касается валютных счетов, то, как и на валютном рынке, имела место существенная нервозность во второй декаде марта. После чего остатки граждан в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются.

"Ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года сокращение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в инвалюте - 3,11%", - напомнили в НБУ.

Напомним, в феврале 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,8% до 12,8% годовых.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, которые работали до введения карантина, 32% в конце марта находятся в отпуске по собственному желанию, а 4% - потеряли работу.