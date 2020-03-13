Банки снизили ставки по депозитам для населения

Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

Ставки становятся все менее привлекательными

В феврале 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,8% до 12,8% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за февраль снизились с 2,2% до 2,1%.

В феврале 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 8,8% до 6,5% годовых, по валютным снизились с 1,8% до 1,5% годовых.

Депозитный портфель банков в феврале сократился на 0,2% до 1 121 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 570 млрд грн, предприятий сократился на 0,4% до 529 млрд грн.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в феврале 2020 года в национальной валюте составляли 37,1% годовых, что на 0,35 п.п. выше, чем в январе (36,8%).

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что ожидания притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств являются высокими.