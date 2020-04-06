У НБУ назвали суму коштів, виведених українцями з банків

За березень 2020 року залишки на рахунках населення в банках скоротилися на 2,752 млрд в гривні (-0,8%) та на 19 млн у доларовому еквіваленті (-0,2%). Про це повідомляє Експертна платформа НБУ у Facebook.

Як зазначають експерти, рішення НБУ про незапровадження будь-яких обмежень на фінансовому ринку сприяло відновленню припливу коштів.

Оперативний моніторинг Національного банку свідчить, скорочення залишків коштів на рахунках фізичних осіб взагалі припинилося після 25 березня. Вклади в національній валюті за останні 7 днів березня навіть зросли на 4 млрд гривень (+1,2%).

За даними НБУ, щоденна динаміка вкладів у гривнях мало відрізняється від профілів попередніх періодів. Щодо інвалютних коштів, то, як і на валютному ринку, мала місце суттєва нервовість у другій декаді березня. Після чого залишки громадян у банках в доларовому еквіваленті майже не змінюються.

"Ситуація суттєво відрізняється від гострих фаз попередніх криз. Зокрема, тільки у серпні 2014 року скорочення залишків коштів фізосіб у національній валюті становило 1,44%, а у інвалюті - 3,11%", - нагадали в НБУ.

Нагадаємо, у лютому 2020 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення знизилися з 13,8% до 12,8% річних.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, які працювали до введення карантину, 32% в кінці березня перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% - втратили роботу.