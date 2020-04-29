В НБУ назвали размер экономии от замены мелких банкнот монетами

Фото: монеты (пресс-служба НБУ)

Монеты живут около 20-25 лет, что даст возможность сэкономить средства на чеканку

Замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет даст возможность государству сэкономить около 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. Монеты находятся в обращении около 20-25 лет. А банкноты номиналом 10 гривен могут находиться в обороте незначительный промежуток времени - в среднем один-два года.

"Поэтому банкноты нужно почти каждый год печатать, обрабатывать и хранить. В то же время оборот монет требует от государства значительно меньших усилий и средств", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что введение в оборот новых монет номиналом 10 гривен завершает процесс, начатый в 2014 году по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны. Благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен).

Такое соотношение является не только удобным для осуществления расчетов и удовлетворяет потребности украинской экономики в наличных деньгах, но и соответствует практике ведущих центральных банков (Канады, Великобритании, Австралии, Дании, Венгрии, Чехии, Японии, и др), добавили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и предварительным банкнотами этого номинала. Постепенно - в результате естественного износа - 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Отметим, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они по мере износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в оборот.